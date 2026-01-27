Agua y alivio en la ola de calor: a qué hora llueve en Buenos Aires este martes 27 de enero, según el pronóstico
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que se acercan precipitaciones durante la jornada, lo que aparece como una buena noticia.
La ola de calor no da respiro en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Sin embargo, puede llegar un leve alivio durante el martes 27 de enero, en medio de las temperaturas extremas que llevan a tomar precauciones. El pronóstico advirtió por la aparición de lluvias, de las que ya se conocen nuevos detalles.
Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, este martes 27 se darán distintas precipitaciones. Por esto mismo, resulta fundamental conocer el momento en que se dará este fenómeno, así como también su intensidad.
A qué hora llueve en Buenos Aires este martes 27 de enero
En detalle, este martes por la tarde se darán chaparrones en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. La probabilidad fue ubicada en el 40%, por lo que se entiende que será de una intensidad leve.
Además, más allá de que se mantienen las altas temperaturas, ya habría pasado lo peor de la ola de calor. La mínima esperada es de 24°, mientras que la máxima tocará los 33°. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana y finalizará el día mayormente nublado, con ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.
En paralelo, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se divide entre alertas amarilla y naranjas por temperaturas extremas. El peor panorama está en la zona sur del Conurbano, donde las cifras esperadas son más altas y, por ende, más peligrosas.
10 recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- Evitar comidas muy abundantes.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.
- Ingerir frutas y verduras.
- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y 16 horas).
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
- Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.
- Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
Ola de calor: qué significa cada nivel de alerta por temperaturas extremas
- Alerta amarilla: el alerta de nivel amarillo establece un efecto leve a moderado en la salud. Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
- Alerta naranja: este aviso implica un efecto moderado a alto en la salud, por lo que las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.
- Alerta roja: la advertencia de nivel rojo significa que el calor puede tener un efecto alto a extremo en la salud. En este caso, las temperaturas son muy peligrosas, y pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables.