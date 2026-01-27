Calor en Buenos Aires. Foto: NA

La ola de calor no da respiro en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Sin embargo, puede llegar un leve alivio durante el martes 27 de enero, en medio de las temperaturas extremas que llevan a tomar precauciones. El pronóstico advirtió por la aparición de lluvias, de las que ya se conocen nuevos detalles.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, este martes 27 se darán distintas precipitaciones. Por esto mismo, resulta fundamental conocer el momento en que se dará este fenómeno, así como también su intensidad.

Ola de calor, temperaturas extremas, calor.

A qué hora llueve en Buenos Aires este martes 27 de enero

En detalle, este martes por la tarde se darán chaparrones en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. La probabilidad fue ubicada en el 40%, por lo que se entiende que será de una intensidad leve.

Además, más allá de que se mantienen las altas temperaturas, ya habría pasado lo peor de la ola de calor. La mínima esperada es de 24°, mientras que la máxima tocará los 33°. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana y finalizará el día mayormente nublado, con ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

En paralelo, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se divide entre alertas amarilla y naranjas por temperaturas extremas. El peor panorama está en la zona sur del Conurbano, donde las cifras esperadas son más altas y, por ende, más peligrosas.

Alertas por calor extremo sobre el AMBA. Foto: SMN

10 recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada. Evitar comidas muy abundantes. Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas. Ingerir frutas y verduras. No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y 16 horas). Permanecer en espacios ventilados o acondicionados. Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores. Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo. Reducir la actividad física. Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Calor en Buenos Aires.

Ola de calor: qué significa cada nivel de alerta por temperaturas extremas