Se aproximan fuertes tormentas al AMBA en medio de una ola de calor extremo:

Se aproximan fuertes tormentas en medio de una ola de calor “eterna”. Foto: Unsplash.

En medio de la ola de calor que afecta a gran parte de Buenos Aires, la pregunta que se repite es cuándo llegará el alivio. Aunque por el momento no se espera un descenso significativo de las temperaturas, se anticipa la llegada de tormentas en las próximas horas. ¿A qué hora se larga?

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la noche del lunes hay entre 10% y 40% de probabilidad de lluvias, mientras que la temperatura máxima se mantendrá en torno a los 30 grados.

Según el SMN, durante la noche del lunes hay entre 10% y 40% de probabilidad de lluvias. Foto: Freepik

El martes amanecerá nublado y, aunque por la mañana podrían registrarse algunos momentos de sol, hacia la tarde volverán las chances de lluvias, nuevamente con probabilidades de entre 10% y 40%. La mínima será de 24 grados y la máxima alcanzará los 33.

Sin embargo, el alivio todavía no llega. El miércoles continuará el cielo mayormente nublado, con una mínima de 24 grados y una máxima de 33.

Para el jueves, se espera una jornada con nubes y sol, con temperaturas elevadas: la mínima será de 28 grados y la máxima de 32.

Recién el viernes comenzaría a sentirse el esperado alivio, con un descenso térmico: la mínima será de 25 grados y la máxima no superará los 28.

Pronóstico del tiempo en el AMBA. Foto: Servicio Meteorológico Nacional.

Ola de calor en Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires existe una definición meteorológica precisa de lo que se considera una ola de calor: para que se declare este fenómeno, las temperaturas máximas y mínimas deben superar determinados valores durante al menos tres días consecutivos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, en el AMBA esto ocurre cuando las mínimas se mantienen en 22 °C o más y las máximas alcanzan 32,3 °C o superan ese umbral, de manera sostenida. Recién entonces el calor deja de ser solo intenso y pasa a encuadrarse dentro de una ola de calor.

Calor en Buenos Aires.

Sin embargo, el escenario previsto para esta semana va un paso más allá: ya pasaron tres días consecutivos con registros dentro de esos valores y no hay noticias del alivio. Por el momento, queda esperar a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.