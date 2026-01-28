Alerta amarilla por temperaturas extremas en Buenos Aires: hasta cuándo seguirá la ola de calor y qué precauciones tomar
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por temperaturas extremas en Argentina. La sensación térmica podría superar los 35°.
La provincia de Buenos Aires atraviesa una semana marcada por el calor, con temperaturas elevadas y jornadas mayormente estables.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, las máximas se mantendrán entre los 30 y 33 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 21 y 24 grados, generando una sensación térmica agobiante, especialmente durante las tardes.
El miércoles 28 y el jueves 29 presentarán condiciones similares: cielo parcialmente nublado y máximas cercanas a los 30°C. El calor se intensificará hacia el fin de semana, con picos de 31°C el sábado 31 y 30°C el domingo 1 de febrero, sin probabilidad significativa de lluvias.
Para el inicio de la próxima semana, el panorama no mostrará grandes cambios. El lunes 2 se esperan 31°C, mientras que el martes 3 podría convertirse en la jornada más calurosa, con una máxima de 33°C, reforzando el escenario de temperaturas extremas.
Ante este contexto, rige una alerta amarilla por calor, lo que implica efectos leves a moderados en la salud, especialmente en niños, personas mayores y grupos de riesgo. Las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, usar ropa liviana y prestar especial atención a los síntomas de golpes de calor.
10 recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- Evitar comidas muy abundantes.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.
- Ingerir frutas y verduras.
- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y 16 horas).
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
- Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.
- Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.