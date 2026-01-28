Ola de calor en Buenos Aires. Foto: imagen creada con Gemini para Canal 26.

La provincia de Buenos Aires atraviesa una semana marcada por el calor, con temperaturas elevadas y jornadas mayormente estables.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las máximas se mantendrán entre los 30 y 33 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 21 y 24 grados, generando una sensación térmica agobiante, especialmente durante las tardes.

El miércoles 28 y el jueves 29 presentarán condiciones similares: cielo parcialmente nublado y máximas cercanas a los 30°C. El calor se intensificará hacia el fin de semana, con picos de 31°C el sábado 31 y 30°C el domingo 1 de febrero, sin probabilidad significativa de lluvias.

Clima en Buenos Aires. Foto: SMN.

Para el inicio de la próxima semana, el panorama no mostrará grandes cambios. El lunes 2 se esperan 31°C, mientras que el martes 3 podría convertirse en la jornada más calurosa, con una máxima de 33°C, reforzando el escenario de temperaturas extremas.

Ante este contexto, rige una alerta amarilla por calor, lo que implica efectos leves a moderados en la salud, especialmente en niños, personas mayores y grupos de riesgo. Las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, usar ropa liviana y prestar especial atención a los síntomas de golpes de calor.

10 recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas