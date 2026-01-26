Ola de calor. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Una nueva ola de calor afecta a gran parte de Argentina y se esperan jornadas con temperaturas extremas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que abarca varias provincias del país, advirtiendo sobre el impacto de este evento climático en la salud y en la vida cotidiana de la población.

El fenómeno que explica estas condiciones se conoce como “muro atmosférico”, un bloqueo en altura que impide la llegada de aire frío desde la Patagonia y mantiene temperaturas elevadas durante varios días.

¿Por qué se produce el “muro atmosférico”?

Este fenómeno se produce por la combinación de varios factores: un sistema de alta presión sobre el Océano Atlántico impulsa constantemente aire cálido desde el norte hacia el centro del país. Al mismo tiempo, un proceso de subsidencia provoca que el aire descendente se comprima y se caliente mediante el calentamiento adiabático, elevando las temperaturas de manera significativa.

El aire descendente generado por esta dinámica no solo aumenta el calor, sino que también actúa como una barrera invisible que bloquea la llegada de frentes fríos, manteniendo el país bajo condiciones de calor extremo y estabilidad atmosférica durante varios días.

Qué recomiendan los expertos ante una ola de calor

Mientras tanto, los expertos recomiendan extremar cuidados, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, ya que la exposición prolongada a altas temperaturas puede derivar en golpes de calor, deshidratación y fatiga térmica.

La combinación del muro atmosférico, alta presión y subsidencia convierte a esta ola de calor en uno de los eventos más persistentes del verano.

Cómo evitar y protegerse de los golpes de calor