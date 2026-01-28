Cuándo baja la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires: el día que se termina el calor, según el pronóstico del tiempo
La ola de calor no da tregua y, ante la falta de lluvias, muchos se preguntan cuándo llegará el alivio. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.
La Ciudad de Buenos Aires atraviesa una semana de intenso calor con altas temperaturas, que se mantienen por encima de lo habitual para esta época del año y generan una sensación térmica agobiante. Por eso, muchos se preguntan cuándo llegará el alivio.
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas máximas se ubican entre los 30 y 33 grados durante toda la semana y durante el miércoles 28 y el jueves 29 continuarán con condiciones similares, cielo parcialmente nublado y registros cercanos a los 30°C.
Sin embargo, al parecer llegará un alivio térmico que comenzará a sentirse levemente el viernes, ya que el organismo nacional prevé un descenso de temperatura con una mínima de 23 grados y una máxima de 29°C, con cielo parcialmente nublado, lo que marcaría el inicio de un cierre de semana algo más templado.
A pesar de este leve descenso, el calor volvería a intensificarse durante el fin de semana, con 31°C de máxima el sábado 31 y 30°C el domingo 1 de febrero, sin probabilidad significativa de lluvias. No obstante, el sitio especializado Meteored anticipa para el viernes un 30% de probabilidad de lluvias débiles, principalmente hacia el mediodía, lo que podría contribuir a un alivio momentáneo de las altas temperaturas.
Ante este contexto, rige una alerta amarilla por calor, lo que implica efectos leves a moderados en la salud, especialmente en niños, personas mayores y grupos de riesgo. Las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, usar ropa liviana y prestar especial atención a los síntomas de golpes de calor.
10 recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- Evitar comidas muy abundantes.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.
- Ingerir frutas y verduras.
- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y 16 horas).
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
- Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.
- Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.