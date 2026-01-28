¿Cuándo llega el alivio del calor en la Ciudad? Foto: NA

La Ciudad de Buenos Aires atraviesa una semana de intenso calor con altas temperaturas, que se mantienen por encima de lo habitual para esta época del año y generan una sensación térmica agobiante. Por eso, muchos se preguntan cuándo llegará el alivio.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas máximas se ubican entre los 30 y 33 grados durante toda la semana y durante el miércoles 28 y el jueves 29 continuarán con condiciones similares, cielo parcialmente nublado y registros cercanos a los 30°C.

Sin embargo, al parecer llegará un alivio térmico que comenzará a sentirse levemente el viernes, ya que el organismo nacional prevé un descenso de temperatura con una mínima de 23 grados y una máxima de 29°C, con cielo parcialmente nublado, lo que marcaría el inicio de un cierre de semana algo más templado.

A pesar de este leve descenso, el calor volvería a intensificarse durante el fin de semana, con 31°C de máxima el sábado 31 y 30°C el domingo 1 de febrero, sin probabilidad significativa de lluvias. No obstante, el sitio especializado Meteored anticipa para el viernes un 30% de probabilidad de lluvias débiles, principalmente hacia el mediodía, lo que podría contribuir a un alivio momentáneo de las altas temperaturas.

Ante este contexto, rige una alerta amarilla por calor, lo que implica efectos leves a moderados en la salud, especialmente en niños, personas mayores y grupos de riesgo. Las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, usar ropa liviana y prestar especial atención a los síntomas de golpes de calor.

10 recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas