Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

La ola de calor golpea con mucha fuerza al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Por esto mismo, muchas personas están a la expectativa de la llegada de lluvias y una posible baja en las temperaturas. En este contexto, hubo un cambio notable en el pronóstico que advirtió cuándo se darán nuevas precipitaciones.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, este martes 3 de febrero se darán nuevas lluvias sobre Buenos Aires que podrían significar un leve alivio en los termómetros.

Lluvia en Buenos Aires. Foto: NA

A qué hora llueve este martes 3 de febrero en Buenos Aires

En detalle, el SMN indicó que el agua podría aparecer durante la tarde, con tormentas aisladas para refrescar la zona, con una probabilidad de lluvias del 40%. Previamente, el cielo estará parcialmente nublado, mientras que a la noche el cielo permanecerá mayormente nublado.

Con respecto a la temperatura, este martes 3 está marcado como el día más caluroso de la semana en Buenos Aires. La máxima tocará los 36°, mientras que la mínima se ubica en 25° en CABA y sus alrededores.

Llegan nuevas lluvias a Buenos Aires. Foto: SMN

Cabe recordar que estas cifras llevaron a colocar una alerta amarilla por temperaturas extremas por parte del Servicio Meteorológico Nacional. El AMBA completó se encuentra bajo advertencia por temperaturas que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Alerta amarilla por fuertes temperaturas en Buenos Aires. Foto: SMN

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

Evitar actividades al aire libre.

Informarse por las autoridades.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Ola de calor en Buenos Aires: las recomendaciones del SMN