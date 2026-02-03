Cambio absoluto en el pronóstico: a qué hora llueve en Buenos Aires este martes 3 de febrero
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por la aparición de tormentas que representarán un leve alivio en el marco de la ola de calor en el AMBA.
La ola de calor golpea con mucha fuerza al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Por esto mismo, muchas personas están a la expectativa de la llegada de lluvias y una posible baja en las temperaturas. En este contexto, hubo un cambio notable en el pronóstico que advirtió cuándo se darán nuevas precipitaciones.
Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, este martes 3 de febrero se darán nuevas lluvias sobre Buenos Aires que podrían significar un leve alivio en los termómetros.
A qué hora llueve este martes 3 de febrero en Buenos Aires
En detalle, el SMN indicó que el agua podría aparecer durante la tarde, con tormentas aisladas para refrescar la zona, con una probabilidad de lluvias del 40%. Previamente, el cielo estará parcialmente nublado, mientras que a la noche el cielo permanecerá mayormente nublado.
Con respecto a la temperatura, este martes 3 está marcado como el día más caluroso de la semana en Buenos Aires. La máxima tocará los 36°, mientras que la mínima se ubica en 25° en CABA y sus alrededores.
Cabe recordar que estas cifras llevaron a colocar una alerta amarilla por temperaturas extremas por parte del Servicio Meteorológico Nacional. El AMBA completó se encuentra bajo advertencia por temperaturas que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.
Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
- Evitar actividades al aire libre.
- Informarse por las autoridades.
- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Ola de calor en Buenos Aires: las recomendaciones del SMN
- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.
- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
- Retirá o asegurá objetivos que puedan ser volados por el viento.
- Salí solo si es necesario.
- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.