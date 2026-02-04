Alerta roja por tormentas intensas en Buenos Aires y otras provincias del país:

Alerta roja por tormentas intensas en Buenos Aires y otras provincias del país. Foto: Unsplash.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por la llegada de un sistema de tormentas intensas que afectará a la Ciudad de Buenos Aires y a varias provincias del país.

Según el organismo, se prevén precipitaciones abundantes que podrían alcanzar los 34 milímetros acumulados, acompañadas por ráfagas de viento de hasta 53 kilómetros por hora y un marcado descenso de la temperatura.

El mal tiempo continuará durante el jueves 5 de febrero, con tormentas aún más intensas. Foto: Unsplash

Además, el SMN informó sobre el ingreso de un frente nuboso sobre el área metropolitana. Las lluvias comenzarían cerca del mediodía del miércoles y se extenderían durante la jornada, dando lugar a una noche mayormente nublada, con mínimas en torno a los 26 grados y vientos moderados.

El mal tiempo continuará durante el jueves 5 de febrero, con tormentas aún más intensas y probabilidad de actividad eléctrica. Las condiciones inestables se mantendrán hasta la mañana del viernes, cuando se espera un fuerte descenso en la sensación térmica, con valores cercanos a los 19 grados.

Las provincias bajo alerta roja por tormentas intensas

Alerta roja: se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres. Foto: Unsplash.

Córdoba

Un frente frío avanzará sobre la región de Córdoba con precipitaciones y fuerte actividad eléctrica desde el miércoles hasta la mañana del viernes. Se esperan ráfagas de viento de hasta 51 kilómetros por hora y un marcado descenso térmico, con temperaturas que oscilarán entre los 31 y 21 grados.

La Pampa

Distintas localidades de La Pampa se encuentran bajo alerta por tormentas que dejarían hasta 20 milímetros de lluvia acumulada entre el miércoles y jueves. El ingreso de aire frío provocará un descenso de la temperatura hasta los 16 grados, con viento del sector norte que podría alcanzar los 46 kilómetros por hora.

San Luis

En San Luis, el SMN anticipa un significativo evento de lluvias, con acumulados que podrían alcanzar los 44 milímetros entre el miércoles y jueves. Allí, también se prevén vientos de hasta 53 km/h y temperaturas que irán de los 28 a los 17 grados.

¿Qué significa cada tipo de alerta meteorológica?

Los diferentes tipos de alertas meteorológicas. Foto: SMN.

Alerta verde - Tranquilidad

No se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

Alerta amarillo - Informate

Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Alerta naranja - Preparate

Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente.

Alerta roja - Seguí instrucciones oficiales

Se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas