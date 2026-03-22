Más de 72 horas con lluvias y tormentas:

Más de 72 horas con lluvias y tormentas en dos provincias del país. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por tormentas fuertes que afectan principalmente a las provincias de Corrientes y Formosa.

El organismo advirtió que el temporal estará acompañado por intensa actividad eléctrica, abundantes lluvias y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h, con impacto también en zonas cercanas.

El organismo advirtió que el temporal estará acompañado por intensa actividad eléctrica y abundantes lluvias. Foto: Foto generada con IA

El temporal en Corrientes y Formosa durará más de 72 horas

Corrientes : las tormentas comenzaron el sábado por la mañana y se mantendrán de forma persistente hasta la noche del lunes.

Formosa: las precipitaciones también se iniciaron el sábado y, aunque se prevé una leve mejora durante la tarde del domingo, las tormentas regresarán el lunes por la mañana y podrían prolongarse hasta la noche del martes 24.

Además, el SMN indicó que los fenómenos estarán acompañados por vientos del sector noroeste y una abundante caída de agua, con acumulados que podrían alcanzar los 20 milímetros.

El pronóstico extendido en Corrientes y Formosa

Domingo 22 de marzo : mínima de 21°C y máxima de 31°C, con tormentas fuertes durante la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde.

Lunes 23 de marzo : mínima de 23°C y máxima de 31°C, con tormentas aisladas por la mañana y tormentas fuertes hacia la tarde y la noche.

Martes 24 de marzo : mínima de 19°C y máxima de 28°C, con tormentas aisladas por la mañana y chaparrones durante la tarde y la noche.

Miércoles 25 de marzo : mínima de 20°C y máxima de 28°C, con cielo parcialmente nublado.

Jueves 26 de marzo : mínima de 22°C y máxima de 33°C, con cielo parcialmente nublado por la mañana y chaparrones hacia la tarde y la noche.

Viernes 27 de marzo: mínima de 24°C y máxima de 32°C, con cielo parcialmente nublado.

¿Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires?

Las lluvias volverán a Buenos Aires este lunes 23 de marzo con chaparrones aislados durante la tarde. Foto: imagen creada con Copilot.

Luego de un sábado marcado por precipitaciones intensas y ráfagas de viento, el organismo informó que las lluvias regresarán a la Buenos Aires este lunes 23 de marzo.

Las precipitaciones comenzarían durante la mañana y se extenderían a lo largo de la tarde, con chaparrones aislados.

Para el resto de la semana se espera un panorama más estable, con jornadas mayormente soleadas y temperaturas que oscilarán entre los 15°C de mínima y los 25°C de máxima.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

Evitar actividades al aire libre.

Informarse por las autoridades.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones del SMN por vientos fuertes