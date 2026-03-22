Más de 72 horas con lluvias y tormentas: el SMN alertó cuáles son las provincias afectadas por el intenso temporal
El organismo climático indicó que los fenómenos estarán acompañados por vientos del sector noroeste y una abundante caída de agua, con acumulados que podrían alcanzar los 20 milímetros. Los detalles y las recomendaciones.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por tormentas fuertes que afectan principalmente a las provincias de Corrientes y Formosa.
El organismo advirtió que el temporal estará acompañado por intensa actividad eléctrica, abundantes lluvias y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h, con impacto también en zonas cercanas.
El temporal en Corrientes y Formosa durará más de 72 horas
- Corrientes: las tormentas comenzaron el sábado por la mañana y se mantendrán de forma persistente hasta la noche del lunes.
- Formosa: las precipitaciones también se iniciaron el sábado y, aunque se prevé una leve mejora durante la tarde del domingo, las tormentas regresarán el lunes por la mañana y podrían prolongarse hasta la noche del martes 24.
Además, el SMN indicó que los fenómenos estarán acompañados por vientos del sector noroeste y una abundante caída de agua, con acumulados que podrían alcanzar los 20 milímetros.
El pronóstico extendido en Corrientes y Formosa
- Domingo 22 de marzo: mínima de 21°C y máxima de 31°C, con tormentas fuertes durante la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde.
- Lunes 23 de marzo: mínima de 23°C y máxima de 31°C, con tormentas aisladas por la mañana y tormentas fuertes hacia la tarde y la noche.
- Martes 24 de marzo: mínima de 19°C y máxima de 28°C, con tormentas aisladas por la mañana y chaparrones durante la tarde y la noche.
- Miércoles 25 de marzo: mínima de 20°C y máxima de 28°C, con cielo parcialmente nublado.
- Jueves 26 de marzo: mínima de 22°C y máxima de 33°C, con cielo parcialmente nublado por la mañana y chaparrones hacia la tarde y la noche.
- Viernes 27 de marzo: mínima de 24°C y máxima de 32°C, con cielo parcialmente nublado.
¿Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires?
Luego de un sábado marcado por precipitaciones intensas y ráfagas de viento, el organismo informó que las lluvias regresarán a la Buenos Aires este lunes 23 de marzo.
Las precipitaciones comenzarían durante la mañana y se extenderían a lo largo de la tarde, con chaparrones aislados.
Para el resto de la semana se espera un panorama más estable, con jornadas mayormente soleadas y temperaturas que oscilarán entre los 15°C de mínima y los 25°C de máxima.
Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
- Evitar actividades al aire libre.
- Informarse por las autoridades.
- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Recomendaciones del SMN por vientos fuertes
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Evitá actividades al aire libre.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.