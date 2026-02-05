Alerta amarilla por temperaturas extremas y tormentas. Foto: Unsplash.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves 5 de febrero alertas amarillas por temperaturas extremas y tormentas que afectan a un total de 16 provincias del país.

El organismo, que depende del Ministerio de Defensa, explicó que este nivel de advertencia implica la posibilidad de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta por calor alcanza sectores de la costa este de la provincia de Buenos Aires, el oeste de Entre Ríos y Corrientes, el norte de Misiones, el este de Formosa y Chaco, el norte de Santa Fe y el sudeste de Santiago del Estero.

Las diferentes tipos de alertas meteorológicas. Foto: SMN.

Según el SMN, las temperaturas extremas pueden provocar un impacto leve a moderado en la salud, aunque resultan potencialmente peligrosas para niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

En paralelo, la alerta amarilla por tormentas rige para el centro de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el norte de La Pampa, Córdoba, San Luis, La Rioja, el centro y este de Catamarca, el sudoeste de Santiago del Estero, Tucumán, el centro de Salta y Jujuy.

En estas zonas se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con posible caída de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 km/h y precipitaciones acumuladas de entre 30 y 50 milímetros en cortos períodos.

La alerta amarilla por tormentas rige para el centro de la provincia de Buenos Aires.

El SMN recomienda evitar salir durante los eventos, no sacar residuos, limpiar desagües, asegurar objetos que puedan volarse y refugiarse en lugares cerrados. Además, sugiere desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en las viviendas.

¿Cómo estará el clima en la Ciudad y provincia de Buenos Aires?

Para la Ciudad de Buenos Aires, se prevén tormentas aisladas hasta la tarde y chaparrones por la noche, con temperaturas entre 25°C y 31°C y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. A partir del viernes se espera una mejora en las condiciones, con el cese de las lluvias.

En la provincia de Buenos Aires se anticipa un panorama similar, con tormentas durante gran parte del día y chaparrones nocturnos. Foto: Freepik

En la provincia de Buenos Aires se anticipa un panorama similar, con tormentas durante gran parte del día y chaparrones nocturnos. La mínima será de 23° y la máxima de 30°, con alta probabilidad de precipitaciones hacia la tarde y la noche. Para el viernes se prevé cielo mayormente nublado y un leve descenso térmico, mientras que el sábado se espera tiempo estable.

En el resto del país, las temperaturas máximas previstas son de 33° en Córdoba, 34° en Tucumán, 36° en Santa Fe y Entre Ríos, 37° en Misiones, 35° en La Rioja y 36° en Santiago del Estero. En el norte y el centro del país continuará el calor intenso, mientras que en la Patagonia se esperan marcas más moderadas, con máximas de entre 14° y 23°.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

Evitar actividades al aire libre.

Informarse por las autoridades.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

¿Cómo prevenir un golpe de calor por altas temperaturas?