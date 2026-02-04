El pronóstico cambió y se vienen más días de lluvias y tormentas en Buenos Aires:

El pronóstico cambió y se vienen más días de lluvias y tormentas en Buenos Aires.

La inestabilidad llegó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con lluvias y un significativo descenso de las temperaturas. En tanto, el pronóstico vaticina que las precipitaciones continuarán durante los próximos días.

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé incluso la posibilidad de tormentas fuertes, mientras que el calor extremo da una pequeña tregua.

Este miércoles 4 de febrero se registraron lluvias desde el mediodía en la Ciudad y el conurbano bonaerense, con mejoras hacia la noche y cielo mayormente nublado. Tras una jornada previa con máximas cercanas a los 37 °C, las temperaturas bajaron y se ubicaron entre los 22 y 28 °C.

El miércoles 4 de febrero se registraron lluvias desde el mediodía en la Ciudad y el conurbano bonaerense.

Según el SMN, la inestabilidad se mantendrá durante el jueves 5 y viernes 6, con jornadas consecutivas de precipitaciones y temperaturas más templadas, lejos de los valores extremos de los últimos días.

Para el jueves se espera cielo mayormente nublado, con chaparrones desde la mañana hasta la noche y tormentas aisladas durante la tarde. Las marcas térmicas oscilarán entre los 23 y 30 °C.

El viernes continuaría con chaparrones en la madrugada y la mañana, con mejoras recién hacia la tarde y la noche, cuando el cielo estará parcialmente nublado. Las temperaturas se ubicarán entre los 18 y 29 °C.

Las lluvias y tormentas continuarán al menos hasta el viernes 6 de febrero. El fin de semana mejorará el clima. Foto: Unsplash

El fin de semana traería una mejora en las condiciones del tiempo. El sábado se presentaría con cielo despejado, una mínima de 18° y una máxima de 30 °C. En tanto, el domingo se anticipa con cielo ligeramente nublado durante toda la jornada, con temperaturas entre los 19 y 30 °C.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

Evitar actividades al aire libre.

Informarse por las autoridades.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones del SMN por vientos fuertes