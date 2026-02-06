Vuelve el calor a Buenos Aires. Foto: Freepik

Luego de una ola de calor interminable, las intensas lluvias que llegaron a Buenos Aires trajeron un breve alivio. Sin embargo, las altas temperaturas parecen volver antes de lo esperado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SM) dio a conocer el pronóstico del tiempo para el fin de semana y el comienzo de la próxima semana. Si bien habrá un sábado y un domingo con temperaturas agradables, con el correr de los días el termómetro irá en ascenso. ¿Cuál será el día más caluroso de la semana?

Cuándo vuelve el calor. Foto: imagen creada con Gemini para Canal 26.

Pronóstico del tiempo para el fin de semana

Sábado 7 de febrero: se esperan 19 grados de mínima y 30 de máxima. El cielo estará despejado durante toda la jornada.

Domingo 8 de febrero: la mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará los 31. El cielo estará despejado por la mañana y, por la tarde, se espera sol con algunas nubes.

Pronóstico del tiempo en el AMBA. Foto: Servicio Meteorológico Nacional.

Pronóstico del tiempo para la semana: cuál será el día más caluroso

Lunes 9 de febrero: la mínima será de 22 grados y la máxima de 31, en una jornada similar a la del domingo. Sin embargo, el cielo estará mayormente nublado y habrá viento.

Martes 10 de febrero: el cielo permanecerá nublado, con una mínima de 23 grados y una máxima de 32, marcando una de las temperaturas más altas de la semana.

Miércoles 11 de febrero: habrá un 10% de probabilidad de lluvia. El cielo estará nublado y se esperan 24 grados de mínima y 32 de máxima, manteniéndose el calor.

Jueves 12 de febrero: el día continuará nublado, pero llegará un alivio térmico, con una mínima de 22 grados y una máxima de 27. También se prevé un 10% de probabilidad de lluvia durante la tarde.

Calor en Buenos Aires.

De esta manera, el alivio que llegará durante el fin de semana será breve y dará paso a varios días de calor intenso en la Ciudad y el conurbano bonaerense, con picos térmicos que rondarán los 32 grados. Recién hacia el jueves se espera un descenso de la temperatura y una leve chance de lluvias.