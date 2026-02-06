El alivio dura poco: cuándo vuelve el calor a Buenos Aires y cómo estará el clima el fin de semana
Tras las lluvias que trajeron un breve respiro, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana con temperaturas agradables en Buenos Aires, aunque el calor intenso regresará con fuerza a partir de la próxima semana.
Luego de una ola de calor interminable, las intensas lluvias que llegaron a Buenos Aires trajeron un breve alivio. Sin embargo, las altas temperaturas parecen volver antes de lo esperado.
El Servicio Meteorológico Nacional (SM) dio a conocer el pronóstico del tiempo para el fin de semana y el comienzo de la próxima semana. Si bien habrá un sábado y un domingo con temperaturas agradables, con el correr de los días el termómetro irá en ascenso. ¿Cuál será el día más caluroso de la semana?
Pronóstico del tiempo para el fin de semana
- Sábado 7 de febrero: se esperan 19 grados de mínima y 30 de máxima. El cielo estará despejado durante toda la jornada.
- Domingo 8 de febrero: la mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará los 31. El cielo estará despejado por la mañana y, por la tarde, se espera sol con algunas nubes.
Pronóstico del tiempo para la semana: cuál será el día más caluroso
- Lunes 9 de febrero: la mínima será de 22 grados y la máxima de 31, en una jornada similar a la del domingo. Sin embargo, el cielo estará mayormente nublado y habrá viento.
- Martes 10 de febrero: el cielo permanecerá nublado, con una mínima de 23 grados y una máxima de 32, marcando una de las temperaturas más altas de la semana.
- Miércoles 11 de febrero: habrá un 10% de probabilidad de lluvia. El cielo estará nublado y se esperan 24 grados de mínima y 32 de máxima, manteniéndose el calor.
- Jueves 12 de febrero: el día continuará nublado, pero llegará un alivio térmico, con una mínima de 22 grados y una máxima de 27. También se prevé un 10% de probabilidad de lluvia durante la tarde.
De esta manera, el alivio que llegará durante el fin de semana será breve y dará paso a varios días de calor intenso en la Ciudad y el conurbano bonaerense, con picos térmicos que rondarán los 32 grados. Recién hacia el jueves se espera un descenso de la temperatura y una leve chance de lluvias.