Pronóstico del tiempo en Catamarca

Hoy en Catamarca, se espera un día parcialmente nuboso con una temperatura mínima alrededor de los 6.4°C y máxima de 23.7°C. Durante la mañana, el clima mostrará algunas nubes dispersas, pero en general, las condiciones serán bastante agradables. La velocidad del viento estará en torno a los 21 km/h, ofreciendo una ligera brisa durante el inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde-noche, el escenario cambia ligeramente con un incremento en la velocidad del viento, que alcanzará hasta 33 km/h. A pesar de las nubes, no se espera lluvia, asegurando un descanso seco y estable. El aire se mantendrá fresco debido a la humedad que rondará entre 37% y 65%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 6 de febrero de 2026

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol en Catamarca tendrá su salida a las 8:12 y se pondrá a las 18:33, dejando un día de luz de aproximadamente 10 horas. Esto proporciona una buena cantidad de horas diurnas para las actividades al aire libre antes de que comience a oscurecer.