Se terminó el alivio: cuál será el día más caluroso de la semana, según el Servicio Meteorológico Nacional
Tras las lluvias que trajeron un breve respiro, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana con temperaturas agradables en Buenos Aires, aunque el calor intenso regresará con fuerza a partir de la próxima semana.
Luego de un fin de semana con temperaturas agradables, el alivio llega a su fin. Durante la semana, las máximas volverán a superar los 30 grados y habrá una jornada en la que el calor se hará sentir con mayor intensidad, con valores que alcanzarán los 33 °C.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del tiempo para los próximos días y anticipó que, con el correr de la semana, el termómetro irá en ascenso. ¿Cuál será el día más caluroso?
Pronóstico del tiempo: cuál será el día más caluroso de la semana
- Lunes 9 de febrero: la mínima será de 22 grados y la máxima de 31, en una jornada similar a la del domingo. Sin embargo, el cielo estará mayormente nublado y habrá viento.
- Martes 10 de febrero: el cielo permanecerá nublado, con una mínima de 23 grados y una máxima de 33, marcando una de las temperaturas más altas de la semana.
- Miércoles 11 de febrero: habrá un 10% de probabilidad de lluvia. El cielo estará nublado y se esperan 24 grados de mínima y 32 de máxima, manteniéndose el calor.
- Jueves 12 de febrero: el día continuará nublado, pero llegará un alivio térmico, con una mínima de 22 grados y una máxima de 27. También se prevé un 10% de probabilidad de lluvia durante la tarde.
- Viernes 13 de febrero: el cielo estará mayormente nublado, con apenas un 10 % de probabilidad de lluvias. La temperatura mínima será de 24 °C y la máxima alcanzará los 29 °C.
- Sábado 14 de febrero: se espera una jornada con algo de sol y presencia de viento. La mínima será de 22 °C y la máxima llegará a los 26 °C.
De esta manera, habrá varios días de calor en la Ciudad y el conurbano bonaerense, con picos térmicos que rondarán los 33 grados. Recién hacia el jueves se espera un descenso de la temperatura y una leve chance de lluvias.