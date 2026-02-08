Calor en Buenos Aires.

Luego de un fin de semana con temperaturas agradables, el alivio llega a su fin. Durante la semana, las máximas volverán a superar los 30 grados y habrá una jornada en la que el calor se hará sentir con mayor intensidad, con valores que alcanzarán los 33 °C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del tiempo para los próximos días y anticipó que, con el correr de la semana, el termómetro irá en ascenso. ¿Cuál será el día más caluroso?

Cuál será el día más caluroso de la semana. Foto: Freepik

Pronóstico del tiempo: cuál será el día más caluroso de la semana

Lunes 9 de febrero: la mínima será de 22 grados y la máxima de 31, en una jornada similar a la del domingo. Sin embargo, el cielo estará mayormente nublado y habrá viento.

Martes 10 de febrero: el cielo permanecerá nublado, con una mínima de 23 grados y una máxima de 33, marcando una de las temperaturas más altas de la semana.

Miércoles 11 de febrero: habrá un 10% de probabilidad de lluvia. El cielo estará nublado y se esperan 24 grados de mínima y 32 de máxima, manteniéndose el calor.

Jueves 12 de febrero: el día continuará nublado, pero llegará un alivio térmico, con una mínima de 22 grados y una máxima de 27. También se prevé un 10% de probabilidad de lluvia durante la tarde.

Viernes 13 de febrero: el cielo estará mayormente nublado, con apenas un 10 % de probabilidad de lluvias. La temperatura mínima será de 24 °C y la máxima alcanzará los 29 °C.

Sábado 14 de febrero: se espera una jornada con algo de sol y presencia de viento. La mínima será de 22 °C y la máxima llegará a los 26 °C.

Pronóstico del tiempo. Foto: SMN.

De esta manera, habrá varios días de calor en la Ciudad y el conurbano bonaerense, con picos térmicos que rondarán los 33 grados. Recién hacia el jueves se espera un descenso de la temperatura y una leve chance de lluvias.