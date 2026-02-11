En la mañana de hoy en Catamarca, el clima se presentará con un cielo despejado y temperaturas bastante agradables. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 6.4°C, con una sensación ambiental fresca. Se espera que el viento sople del este con ráfagas suaves, lo que hará que el ambiente sea muy placentero para llevar a cabo actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Para el resto del día, el clima continuará siendo predominantemente soleado, alcanzando una máxima de 23.7°C. Los vientos se intensificarán levemente, con una velocidad media de hasta 33 km/h provenientes del noreste, lo que ayudará a mantener la sensación térmica estable. La humedad relativa mínima rondará el 37%, favoreciendo el desarrollo de un ambiente seco. No se prevén lluvias significativas, por lo que es un buen día para las actividades al aire libre.

Planifique su día teniendo en cuenta que el cielo estará mayormente despejado, ideal para disfrutar del clima.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 11 de febrero de 2026

El sol hará su aparición en el horizonte a las 8:12 AM, brindando un amanecer claro y brillante. Al cerrar la jornada, el sol se ocultará aproximadamente a las 6:33 PM. Este fenómeno garantiza largas horas de luz para aprovechar plenamente del día.