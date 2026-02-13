Se esperan nubes, lluvias y tormentas durante el fin de semana largo de Carnaval en la Argentina: las provincias afectadas
El SMN indicó que las temperaturas máximas se ubicarán por debajo de los 30°C durante el inicio del fin de semana, aunque se espera un ascenso progresivo con el correr de los días. Conocé el pronóstico climático para el AMBA.
De cara al fin de semana largo de Carnaval, crece el interés por el estado del tiempo en distintos puntos del país, especialmente entre quienes planean viajar durante los feriados del lunes 16 y martes 17 de febrero.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a nivel general se prevé un fin de semana con predominio de nubosidad y presencia de lluvias en algunas regiones.
Entre el sábado y el domingo, las precipitaciones se concentrarían, principalmente, en el norte argentino: Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes y Misiones.
En cuanto a las temperaturas, en buena parte del territorio las máximas se ubicarán por debajo de los 30°C durante el inicio del fin de semana, aunque se espera un ascenso progresivo con el correr de los días.
Para el martes 17, se anticipan valores de entre 31°C y 38°C en gran parte del país, lo que lo convertiría en el día más caluroso del período.
En contraste, en el extremo sur (especialmente en Tierra del Fuego y Chubut) se prevén condiciones más frescas, con máximas apenas superiores a los 20°C.
Cómo estará el clima durante el fin de semana largo de Carnaval en el AMBA
Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el SMN anticipa un aumento gradual de la temperatura hacia el comienzo de la semana.
Tras un sábado y domingo con tardes templadas, con máximas cercanas a los 26°C, el lunes y martes se presentarían más calurosos, con registros que alcanzarían los 31°C.
Las condiciones se mantendrían estables, con nubosidad variable y baja probabilidad de precipitaciones, que no superaría el 10% entre domingo y lunes.
El pronóstico del clima para el fin de semana de Carnaval en el AMBA
- Sábado 14 de febrero: la mínima será de 19° y la máxima de 26°, con cielo algo nublado durante todo el día.
- Domingo 15 de febrero: se espera una mínima de 20° y una máxima de 27°, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada.
- Lunes 16 de febrero: la mínima será de 20° y la máxima de 31°, con cielo parcialmente nublado durante todo el día.
- Martes 17 de febrero: se espera una mínima de 21° y una máxima de 31°, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.