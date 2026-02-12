Alerta de tormentas en 12 provincias Foto: Foto generada con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de gran alcance por la llegada de un sistema de tormentas que afectará a al menos 12 provincias argentinas, con episodios de actividad eléctrica intensa, lluvias abundantes en cortos períodos, ráfagas de viento y posibilidad de granizo. Este fenómeno comenzará a sentirse desde este jueves y, según la región, podría prolongarse durante el fin de semana e incluso extenderse hasta principios de la próxima semana.

Las condiciones anunciadas incluyen acumulados de lluvia superiores a los 20 mm, frecuentes descargas eléctricas y ráfagas que, en algunas zonas, podrían alcanzar o superar los 80 km/h, tal como detalla el SMN en diferentes reportes. Estas características hacen que el organismo mantenga activa la vigilancia meteorológica, especialmente sobre el norte y el litoral argentino, regiones donde el temporal se manifestará con mayor intensidad.

Fuertes lluvias en el país Foto: Foto generada con IA

Provincias bajo alerta y la evolución del temporal

El SMN informó que la actividad tormentosa será persistente y, en algunos casos, recurrente a lo largo de los próximos días. La dinámica del sistema indica rotación y reactivación del mal tiempo sobre amplias zonas, con núcleos intensos que se desplazarán según los frentes húmedos provenientes del norte y el este.

En Santa Fe, las tormentas fuertes se mantendrán desde este jueves hasta la noche del viernes, con un nuevo episodio previsto para el domingo por la mañana. En Córdoba, el escenario será similar, con tormentas desde este jueves y un nuevo evento significativo el sábado en la noche.

En la región del NEA, Corrientes recibirá lluvias persistentes desde la tarde del jueves hasta el domingo 15 por la noche, mientras que Misiones experimentará inestabilidad continua hasta el martes 17, con intensos momentos de actividad eléctrica y acumulados elevados.

El clima para los próximos días Foto: Archivo

El norte argentino también estará afectado: Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca registrarán tormentas desde este jueves por la tarde, algunas localmente fuertes, extendiéndose en mayor o menor medida hasta el sábado. Varios sectores incluso repetirán los episodios el domingo.

Por su parte, las provincias del Chaco y Formosa se verán bajo condiciones adversas desde este jueves por la tarde hasta el fin de semana, con probabilidad de ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.

El SMN advierte que estos fenómenos estarán acompañados por lluvias abundantes en cortos períodos, lo que podría generar anegamientos urbanos en zonas vulnerables. Además, la presencia de vientos fuertes eleva el riesgo ante árboles, postes o estructuras inestables, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Recomendaciones ante las alertas vigentes

El organismo meteorológico recomienda a la población evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor intensidad de las tormentas, asegurar objetos sueltos, mantenerse alejado de ventanas y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio. También se sugiere no circular por calles anegadas y buscar refugio seguro ante la presencia de granizo o fuerte actividad eléctrica.

¿Cuándo llega la lluvia a la Ciudad de Buenos Aires?

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el ingreso del frente de tormentas está previsto para la madrugada del domingo 15, con precipitaciones que luego darán paso a una jornada mayormente nublada y una temperatura que podría alcanzar los 27°C.

El panorama general muestra un escenario altamente dinámico, con tormentas que se desplazarán por buena parte del territorio argentino. Frente a este contexto, el SMN continuará actualizando la información en tiempo real para que la población pueda anticiparse y tomar las medidas necesarias.