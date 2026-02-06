Carnaval de Gualeguaychú 2026. Foto: Instagram @carnavaldelpais

La organización del Carnaval del País dio a conocer el nuevo esquema de precios que se aplicará durante febrero, con tarifas diferenciadas para residentes del departamento Gualeguaychú y para el público en general.

Desde el sábado 7 de febrero, los vecinos del departamento podrán acceder a entradas a un valor de $20.000 para la mayoría de las noches.

Las entradas del Carnaval de Gualeguaychú tendrán tarifas diferenciadas. Foto: Instagram @carnavaldelpais

No obstante, durante el fin de semana largo de carnaval (sábado y domingo), el precio especial para residentes ascenderá a $30.000.

Para obtener este beneficio, será obligatorio comprar los tickets de manera presencial en las boleterías del Corsódromo y presentar DNI que acredite domicilio en la zona.

Los residentes de Gualeguaychú tendrán una tarifa general de $20.000 comprándolas de forma presencial y con DNI. Foto: Instagram @carnavaldelpais

En cuanto a los turistas y no residentes, la entrada general tendrá un costo de $35.000. La única excepción será el fin de semana largo del 14, 15 y 16 de febrero, cuando el valor se incrementará a $40.000.

La venta presencial para residentes se realizará los viernes a partir de las 17:00 y los sábados desde las 10:00. Además, durante el fin de semana de carnaval, la boletería funcionará en horario corrido, desde las 09:00 de la mañana hasta el cierre del evento.

Las personas con discapacidad podrán disfrutar del Carnaval de Gualeguaychú gratis

Las personas que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán ingresar al Corsódromo de forma totalmente gratuita.

Las personas CUD podrán ingresar gratis al Carnaval de Gualeguaychú 2026. Foto: Instagram @carnavaldelpais

Si el CUD consigna acompañante por movilidad reducida, el acompañante tendrá la entrada totalmente bonificada.

Por otro lado, si se consigna acompañante sin movilidad reducida, el acompañante abonará el 50% de la entrada general. En el caso de no figurar un acompañante, se deberá abonar la entrada general completa.

Carnaval de Gualeguaychú: el protocolo en caso de lluvia

Las 21 horas es el horario estipulado para suspender por lluvias o no el Carnaval de Gualeguaychú. Foto: Instagram @carnavaldelpais

En el supuesto de amenaza de lluvia, el horario tope para decidir la realización o suspensión del espectáculo se establece a las 21:00 horas del día del Evento. Una vez iniciado el desfile, no se suspenderá por lluvia. Con el fin de garantizar la reconocida calidad del Carnaval del País, el desfile será puntuable en todos los casos en el que el mismo inicie. El importe de las entradas y ubicaciones no será reembolsable. Esta consigna deberá ser comunicada a los interesados por todos los medios disponibles, atento que el Carnaval del País es un espectáculo a cielo abierto que, si bien está sujeto a las inclemencias del tiempo, puede contemplar la reprogramación para fechas restantes. En los casos que el Evento se suspenda en virtud de los casos indicados en los puntos 1)-lluvia al inicio-y 2)-amenaza de lluvia- , el espectáculo será reprogramado en todos los casos para el día domingo siguiente; con la única excepción de los días domingo y lunes del feriado de carnaval, ya que en el primer caso el espectáculo será reprogramado para el día lunes siguiente, y en el segundo caso para el día sábado siguiente. En los casos que acreditadamente el espectador no pueda concurrir el día domingo siguiente, podrá reprogramar las entradas y ubicaciones que tenga en su poder cualquier otra noche de carnaval -prefijadas o a prefijarse-; siempre teniendo en cuenta las disponibilidades existentes.

La reprogramación no generará costo alguno a quien la solicite, aun cuando la noche elegida fuere de mayor valor.