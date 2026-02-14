Tormenta eléctrica. Foto: Unsplash.

El fin de semana largo en Buenos Aires incluirá poderosas tormentas, que serán más intensas de lo esperado. El pronóstico indicó que las lluvias fuertes serán protagonistas en los próximos días, por lo que hay que tener el paraguas a mano.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se activó una alerta amarilla por fuertes tormentas sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Lluvias y tormentas. Foto: NA

Alerta amarilla por tormentas sobre Buenos Aires

La mayor intensidad de estos fenómenos se dará durante el domingo 15 de febrero por la mañana, momento en que se esperan otro eventos climáticos más allá de la lluvia.

“El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h”, expresó el SMN en su alerta.

Alerta amarilla sobre la provincia de Buenos Aires por fuertes tormentas. Foto: SMN

A qué hora llueve en la Ciudad de Buenos Aires

Lo cierto es que, más allá de la alerta amarilla, se adelantó el comienzo de la lluvia en Buenos Aires. El pronóstico apuntó que habrá chaparrones desde la tarde del sábado 14, con una probabilidad del 40%, para luego pasar a tormentas aisladas durante la noche.

La situación empeorará el domingo 15, ya que comenzará con tormentas aisladas por la madrugada, que pasarán a ser fuertes en la mañana y finalizarán con chaparrones durante la tarde.

Este sábado 14 de febrero se darán lluvias en Buenos Aires. Foto: SMN

El pronóstico del clima para el fin de semana de Carnaval en el AMBA

Sábado 14 de febrero : la mínima será de 19° y la máxima de 26°, con cielo parcialmente nublado en la primera parte del día, para luego pasar de chaparrones a tormentas aisladas. Se esperan ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros a lo largo de la jornada.

Domingo 15 de febrero : se espera una mínima de 20° y una máxima de 26°, con tormentas por la mañana y chaparrones para el resto del día.

Lunes 16 de febrero : la mínima será de 22° y la máxima de 30°, con cielo parcialmente nublado durante todo el día.

Martes 17 de febrero: se espera una mínima de 20° y una máxima de 30°, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado en el último día del descanso extendido en Buenos Aires.

El clima para el fin de semana largo en Buenos Aires. Foto: SMN

Recomendaciones del SMN ante la llegada de tormentas