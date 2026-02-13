Lluvia, tormenta. Foto: Télam

El agua estuvo presente en distintos días de la semana en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, aunque fue por lapsos breves. El pronóstico se renovó y advirtió que aparecerán nuevas tormentas muy intensas en los próximos días.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se acercan lluvias muy intensas a Buenos Aires durante el fin de semana largo por Carnaval. Esto podría arruinar más de un plan, por lo que resulta fundamental conocer las previsiones.

Clima; lluvias; tormentas Foto: Unsplash

Cuándo vuelven las tormentas a Buenos Aires

En detalle, el domingo 15 de febrero se esperan tormentas en las primeras horas del día, con una probabilidad del 70%. Si bien disminuirá en su intensidad, el resto de la jornada también habrá agua: están pronosticados chaparrones para la tarde y noche.

La temperatura se ubicará entre los 20° y 26°, en valores similares al resto de la semana. Además, a diferencia de días previos, no se esperan ráfagas de viento intensas sobre Buenos Aires.

Llegan las tormentas a Buenos Aires. Foto: SMN

Cabe mencionar que será el único día del fin de semana largo que tendrá lluvias, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El pronóstico del clima para el fin de semana de Carnaval en el AMBA

Sábado 14 de febrero : la mínima será de 19° y la máxima de 26°, con cielo algo nublado durante todo el día. Se esperan ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros a lo largo de la jornada.

Domingo 15 de febrero : se espera una mínima de 20° y una máxima de 27°, con tormentas por la mañana y chaparrones para el resto del día.

Lunes 16 de febrero : la mínima será de 22° y la máxima de 29°, con cielo parcialmente nublado durante todo el día.

Martes 17 de febrero: se espera una mínima de 21° y una máxima de 31°, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado en el último día del descanso extendido en Buenos Aires.

El clima para el fin de semana largo en Buenos Aires. Foto: SMN

Recomendaciones del SMN ante la llegada de tormentas