Clima en Catamarca esta mañana

Durante las primeras horas del día en Catamarca, el clima presentará condiciones mayormente despejadas. La temperatura mínima será de 6.4°C, mientras que la humedad alcanzará un nivel de hasta el 65%. Los vientos soplarán desde el sureste a una velocidad máxima de 16 km/h, ofreciendo un comienzo de día fresco pero claro.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde, se anticipa que la temperatura en Catamarca suba hasta un máximo de 23.7°C. El cielo se verá parcialmente nuboso a medida que el día avanza, creando un contraste con la claridad de la mañana. Los vientos podrían aumentar su velocidad a 21 km/h, proporcionando una brisa moderada que debería aliviar la sensación térmica. A medida que el sol empieza a ponerse, la temperatura descenderá progresivamente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 17 de febrero de 2026

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá en Catamarca a las 08:12 hs y se pondrá a las 18:33 hs. Este ciclo solar proporcionará aproximadamente diez horas de luz, ideal para actividades al aire libre en las horas de sol más templadas.