Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este martes 17 de febrero de 2026
Clima en Catamarca
Clima en Catamarca esta mañana
Durante las primeras horas del día en Catamarca, el clima presentará condiciones mayormente despejadas. La temperatura mínima será de 6.4°C, mientras que la humedad alcanzará un nivel de hasta el 65%. Los vientos soplarán desde el sureste a una velocidad máxima de 16 km/h, ofreciendo un comienzo de día fresco pero claro.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
En la tarde, se anticipa que la temperatura en Catamarca suba hasta un máximo de 23.7°C. El cielo se verá parcialmente nuboso a medida que el día avanza, creando un contraste con la claridad de la mañana. Los vientos podrían aumentar su velocidad a 21 km/h, proporcionando una brisa moderada que debería aliviar la sensación térmica. A medida que el sol empieza a ponerse, la temperatura descenderá progresivamente.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 17 de febrero de 2026
Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá en Catamarca a las 08:12 hs y se pondrá a las 18:33 hs. Este ciclo solar proporcionará aproximadamente diez horas de luz, ideal para actividades al aire libre en las horas de sol más templadas.