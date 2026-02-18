El Clima durante la mañana

Hoy en Ciudad de Buenos Aires, el clima presentará cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas serán de 8.6°C, con un suave inicio del día que invita a salir con una chaqueta ligera. La humedad se mantendrá al 62%, lo que puede percibirse como un ambiente fresco. Este miércoles no se pronostican lluvias, lo cual es ideal para las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán máximos de 16°C. El viento soplará con una velocidad máxima de 8 km/h, asegurando una brisa agradable. La tarde promete ser cálida a medida que el día avanza, pero es recomendable llevar una bufanda para cuando el sol comience a ocultarse. En la noche, los cielos permanecerán parcialmente cubiertos, cerrando el día sin precipitaciones. Este será un día ideal para observar el atardecer sin que las nubes bloqueen nuestra vista.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 18 de febrero de 2026

La mañana iniciará con el amanecer a las 7:57, llenando de luz la ciudad. El día culminará con la puesta del sol a las 17:50. Estos horarios perfectos permiten disfrutar de actividades tanto matutinas como vespertinas. Cabe destacar que, aunque el clima es fresco, no se espera que la temperatura baje drásticamente durante el día.