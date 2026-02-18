Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 18 de febrero de 2026
Clima Diario
El Clima durante la mañana
Hoy en Ciudad de Buenos Aires, el clima presentará cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas serán de 8.6°C, con un suave inicio del día que invita a salir con una chaqueta ligera. La humedad se mantendrá al 62%, lo que puede percibirse como un ambiente fresco. Este miércoles no se pronostican lluvias, lo cual es ideal para las actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán máximos de 16°C. El viento soplará con una velocidad máxima de 8 km/h, asegurando una brisa agradable. La tarde promete ser cálida a medida que el día avanza, pero es recomendable llevar una bufanda para cuando el sol comience a ocultarse. En la noche, los cielos permanecerán parcialmente cubiertos, cerrando el día sin precipitaciones. Este será un día ideal para observar el atardecer sin que las nubes bloqueen nuestra vista.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 18 de febrero de 2026
La mañana iniciará con el amanecer a las 7:57, llenando de luz la ciudad. El día culminará con la puesta del sol a las 17:50. Estos horarios perfectos permiten disfrutar de actividades tanto matutinas como vespertinas. Cabe destacar que, aunque el clima es fresco, no se espera que la temperatura baje drásticamente durante el día.