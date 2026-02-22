Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este domingo 22 de febrero de 2026
Clima actual
Esta mañana en La Pampa, el clima se presentará mayormente despejado, con temperaturas mínimas que rondarán los 7.1°C. Las probabilidades de precipitaciones serán inexistentes, y se apreciará una humedad baja en comparación con días anteriores, alcanzando un máximo de 79%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa
Durante la tarde y la noche, se espera que los cielos continúen parcialmente nubosos, con temperaturas máximas llegando a los 18.4°C. Los vientos estarán moderados, alcanzando velocidades de hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación térmica inferior. La humedad seguirá siendo notable, pero sin registrar niveles excesivos. No se prevén lluvias, asegurando un día tranquilo en cuanto a precipitaciones.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Pampa
Se recomienda a los residentes y visitantes llevar abrigo en las primeras horas del día, ya que las temperaturas serán más frías. Por la tarde, una chaqueta ligera o un suéter serán suficientes para estar cómodos con el clima actual.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 22 de febrero de 2026
El sol hará su aparición en el horizonte a las 7:59 horas, proporcionando una mañana clara y luminosa, mientras que se esconderá nuevamente a las 18:08 horas, marcando el inicio de una noche agradable.