Esta mañana en La Pampa, el clima se presentará mayormente despejado, con temperaturas mínimas que rondarán los 7.1°C. Las probabilidades de precipitaciones serán inexistentes, y se apreciará una humedad baja en comparación con días anteriores, alcanzando un máximo de 79%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde y la noche, se espera que los cielos continúen parcialmente nubosos, con temperaturas máximas llegando a los 18.4°C. Los vientos estarán moderados, alcanzando velocidades de hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación térmica inferior. La humedad seguirá siendo notable, pero sin registrar niveles excesivos. No se prevén lluvias, asegurando un día tranquilo en cuanto a precipitaciones.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Pampa

Se recomienda a los residentes y visitantes llevar abrigo en las primeras horas del día, ya que las temperaturas serán más frías. Por la tarde, una chaqueta ligera o un suéter serán suficientes para estar cómodos con el clima actual.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 22 de febrero de 2026

El sol hará su aparición en el horizonte a las 7:59 horas, proporcionando una mañana clara y luminosa, mientras que se esconderá nuevamente a las 18:08 horas, marcando el inicio de una noche agradable.