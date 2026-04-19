El estado del clima para esta mañana en Santa Fe se anticipa con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se estima que desciendan a 7.9°C, brindando un inicio de día fresco. La humedad relativa alcanzará niveles del 40%, ofreciendo un ambiente algo seco a primeras horas. Se espera que el viento sople desde el noreste con una velocidad media de 11 km/h, proporcionando una brisa ligera que reforzará la sensación de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde y noche, el panorama se mantiene estable, con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que alcanzarán una máxima de 18.5°C, generando un clima más cálido hacia el final del día. Con el aumento de la pequeña probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada, las condiciones seguirán siendo predominantemente secas. Sin embargo, es recomendable portar un abrigo ligero si planeas salir más tarde, ya que las temperaturas volverán a descender.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Fe

Basándonos en las condiciones del tiempo, sugerimos vestirse en capas para adaptarse al cambio de temperatura entre la mañana y la noche. Además, recuerda siempre mantenerte hidratado, dado que niveles de humedad moderados podrían aumentar la sensación de sequedad. Protégete del sol en las horas de mayor irradiación solar, especialmente si realizarás actividades al aire libre.

Recuerda consultar periódicamente el pronóstico actualizado para ajustar tus planes con base a eventuales cambios en las condiciones climáticas.