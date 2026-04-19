Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este domingo 19 de abril de 2026
Clima para hoy
En Tierra Del Fuego, este domingo 19 de abril de 2026, el día comenzará con un clima mayormente nublado. Las temperaturas en la mañana se esperan entre -0.6°C y 2.9°C, con una probabilidad de precipitación del 9%. Los vientos en Tierra Del Fuego alcanzarán un promedio de 22 km/h, mientras que la humedad se mantendrá elevada, sobre el 93%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego
Por la tarde y la noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas seguirán una tendencia similar a la de la mañana. La probabilidad de precipitación se reducirá, pero el viento se tornará más fuerte, pudiendo llegar a ráfagas máximas de 36 km/h.
Observaciones astronómicas para Tierra Del Fuego
Hoy, el amanecer está previsto a las 9:54, mientras que el atardecer será a las 17:12. La fase lunar estará marcada por un crecimiento visible de la luna.
El clima en Tierra Del Fuego para este domingo ofrecerá contrastes significativos entre el día y la noche, con cielos parcialmente cubiertos y vientos variables.