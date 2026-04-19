En Tierra Del Fuego, este domingo 19 de abril de 2026, el día comenzará con un clima mayormente nublado. Las temperaturas en la mañana se esperan entre -0.6°C y 2.9°C, con una probabilidad de precipitación del 9%. Los vientos en Tierra Del Fuego alcanzarán un promedio de 22 km/h, mientras que la humedad se mantendrá elevada, sobre el 93%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde y la noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas seguirán una tendencia similar a la de la mañana. La probabilidad de precipitación se reducirá, pero el viento se tornará más fuerte, pudiendo llegar a ráfagas máximas de 36 km/h.

Observaciones astronómicas para Tierra Del Fuego

Hoy, el amanecer está previsto a las 9:54, mientras que el atardecer será a las 17:12. La fase lunar estará marcada por un crecimiento visible de la luna.

El clima en Tierra Del Fuego para este domingo ofrecerá contrastes significativos entre el día y la noche, con cielos parcialmente cubiertos y vientos variables.