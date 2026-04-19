Hoy en Tucumán, el clima presenta condiciones particulares a lo largo del día. Durante la mañana, se espera que el cielo permanezca parcialmente nuboso, con temperaturas que iniciarán en 8.5°C. La sensación será fresca, ideal para aprovechar las primeras horas del día al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Por la tarde, las condiciones climáticas continuarán con cierto grado de nubosidad. La temperatura alcanzará un máximo de 22.4°C, haciendo del día una jornada agradable. Los vientos se mantendrán en torno a 7 kilómetros por hora, proporcionando una sensación de buen tiempo sin mayores sobresaltos.

Para la noche, se espera que el cielo continúe parcialmente cubierto, mientras que las temperaturas comenzarán a descender. Esta noche promete ser ideal para planificar actividades menos movidas como un paseo tranquilo o disfrutar de una cena al aire libre, siempre con la previsión de un abrigo ligero.