Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este lunes 23 de febrero de 2026
Clima actual
Hoy en La Pampa, se espera un clima que estará mayormente influenciado por un cielo despejado, con algunas nubes dispersas. La temperatura mínima será de 7.1°C, mientras que la máxima alcanzará los 18.4°C. Se prevén vientos que alcanzarán hasta 14 km/h, lo que podría dar una sensación de frescura matinal. La humedad relativa estará en torno al 79% durante el día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa
En la tarde, el cielo permanecerá parcialmente nuboso, manteniendo una temperatura cercana a los 16°C. El viento podría incrementar su velocidad hasta 18 km/h. Para la noche, las condiciones se esperan similares, permaneciendo el cielo parcialmente despejado, con temperaturas que rondarán los 14°C. Las condiciones del tiempo hacia la noche no incluirán precipitaciones, pero la humedad seguirá siendo relativamente alta.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 23 de febrero de 2026
Para quienes disfruten de las observaciones astronómicas, el sol tendrá su salida a las 07:59 y se pondrá finales de la jornada a las 18:08, permitiendo disfrutar de un día completo en La Pampa. La claridad del cielo sin muchas nubes significará más horas disponibles para disfrutar al aire libre.