Hoy en La Pampa, se espera un clima que estará mayormente influenciado por un cielo despejado, con algunas nubes dispersas. La temperatura mínima será de 7.1°C, mientras que la máxima alcanzará los 18.4°C. Se prevén vientos que alcanzarán hasta 14 km/h, lo que podría dar una sensación de frescura matinal. La humedad relativa estará en torno al 79% durante el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

En la tarde, el cielo permanecerá parcialmente nuboso, manteniendo una temperatura cercana a los 16°C. El viento podría incrementar su velocidad hasta 18 km/h. Para la noche, las condiciones se esperan similares, permaneciendo el cielo parcialmente despejado, con temperaturas que rondarán los 14°C. Las condiciones del tiempo hacia la noche no incluirán precipitaciones, pero la humedad seguirá siendo relativamente alta.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 23 de febrero de 2026

Para quienes disfruten de las observaciones astronómicas, el sol tendrá su salida a las 07:59 y se pondrá finales de la jornada a las 18:08, permitiendo disfrutar de un día completo en La Pampa. La claridad del cielo sin muchas nubes significará más horas disponibles para disfrutar al aire libre.