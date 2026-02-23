Pronóstico del tiempo para hoy en Neuquén

Durante la mañana de este 23 de febrero de 2026, Neuquén experimentará un clima moderadamente fresco con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.9°C, mientras que los máximos llegarán a 17°C. Se esperan vientos con una velocidad media máxima de 13 km/h, generando una sensación térmica amigable para esta época del año.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde y la noche, el cielo seguirá presentando nubes dispersas, pero las condiciones continuarán secas con un porcentaje de humedad que varía, alcanzando hasta un máximo de 75%. Los vientos se intensificarán ligeramente por la noche, llegando a ráfagas de 27 km/h, pero sin representar un inconveniente mayor. Esta climatología establece un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda tener en cuenta el cambio de temperaturas al caer la tarde.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 23 de febrero de 2026

El sol hará su aparición a las 8:47 horas, marcando el inicio de la jornada con luz natural y se despedirá a las 18:16 horas, dando paso a una noche estrellada.