Hoy en La Pampa, se prevé un inicio de jornada con condiciones de clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 7.1°C, lo que indica una mañana fresca en la región. A lo largo de la mañana, el viento también será un factor a considerar, con velocidades que alcanzarán los 14 km/h y ráfagas de hasta 29 km/h. La humedad se mantendrá estable, cerca del 40%, asegurando una sensación térmica confortable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Por la tarde, las temperaturas aumentarán, alcanzando los 18.4°C como máximo. Se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado. Los vientos continuarán soplando con una velocidad de hasta 9 km/h, asegurando un clima ventilado pero no incómodo. Durante la noche, la temperatura descenderá levemente, pero se mantendrá en niveles agradables.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Pampa

Para quienes planeen salir durante el día, es aconsejable llevar una chaqueta ligera en la mañana, cuando las temperaturas todavía sean bajas. Aprovechar el día para disfrutar al aire libre es una buena idea, ya que no se prevé precipitaciones durante toda la jornada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 24 de febrero de 2026

Hoy, el sol saldrá a las 8:25 y se pondrá a las 17:21. Asegúrate de aprovechar las horas diurnas y planificar tus actividades en función de la luz natural disponible. Para las observaciones astronómicas, esta noche la visibilidad del firmamento será adecuada, ideal para quienes disfruten de mirar las estrellas.