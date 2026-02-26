En La Pampa, este jueves 26 de febrero de 2026, el clima estará marcado por un cielo parcialmente nuboso en las primeras horas del día. Se espera que las temperaturas mínimas inicien en torno a los 7.1°C. A pesar de la nube dispersa, no se esperan precipitaciones significativas, lo que hace que la humedad permanezca estable alrededor del 40%. Los vientos soplarán con una intensidad moderada, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Ya para la tarde, las condiciones mejorarán ligeramente, aunque persistirá un aire nuboso. Las temperaturas máximas podrían subir hasta los 18.4°C, brindando una tarde cálida. Nuevamente, no se esperan lluvias, manteniéndose el ambiente seco con una humedad del 40%. El viento continuará su paso delicado con ráfagas que podrían alcanzar los 29 km/h, asegurando que el día sea agradable para actividades al aire libre.

Cabe destacar que las observaciones astronómicas nos indican que, durante la noche, las estrellas proporcionarán un espectáculo majestuoso en el cielo despejado. Se recomienda disfrutar del cielo nocturno si las condiciones continúan sin nubosidad adicional.