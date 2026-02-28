En La Pampa, el clima de la mañana comenzará con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 7.1°C, mientras que se espera una máxima cercana a los 18.4°C. La velocidad del viento alcanzará hasta 14 km/h, ofreciendo un inicio de día fresco pero sin precipitaciones previstas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde y noche, el clima continuará con nubes esporádicas, sin cambios significativos en las precipitaciones. La temperatura se mantendrá estable, asegurando una jornada sin mayores sorpresas para los pampeanos. Aunque el clima será en general estable, es recomendable estar atento a cualquier cambio súbito en las condiciones meteorológicas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 28 de febrero de 2026

Para quienes estén interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer se producirá a las 7:59 AM, mientras que el ocaso será alrededor de las 6:08 PM. Un día perfecto para disfrutar de la naturaleza sin preocuparse demasiado por el estado del tiempo.