Nubes negras traen 48 horas de lluvias a Buenos Aires y otras provincias:

Catástrofes naturales; tormentas. Foto: Unsplash.

El otoño se acerca y el clima de marzo lo hace saber: en las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la aproximación de un frente de nubes negras que traerán a Buenos Aires y otras provincias tormentas intensas, lluvias de hasta 50 milímetros y ráfagas de vientos fuertes.

En ese contexto, el organismo prevé fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Además, las tormentas se extenderán durante 48hs, provocando un marcado descenso de la temperatura, que no superará los 25 °C este fin de semana.

Se esperan tormentas eléctricas.

Hasta cuándo llueve en Buenos Aires: las localidades afectadas

Según lo indicado por el organismo climático, las lluvias en Buenos Aires se extenderán desde este viernes 6 al sábado 7 de marzo. Durante este periodo se esperan tormentas fuertes que afectarán a casi toda la provincia. Además, el principio del fin de semana tendrá chubascos y vientos de hasta 50 kilómetros en las siguientes localidades:

CABA

La Plata

Ezeiza

Cañuelas

San Fernando

José C. Paz

Moreno

Merlo

Luján

No es solo Buenos Aires: qué otras provincias están bajo alerta por tormenta

Además de Buenos Aires, las provincias en las cuales se esperan tormentas fuertes en las próximas horas son:

Chaco

Corrientes

Entre Ríos

Formosa

Jujuy

Salta

Santa Fe

Santiago del Estero

Cabe señalar que esta información rige desde las 12:00h de hoy viernes 6 hasta las 11:59 horas de mañana sábado 7 de marzo.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El SMN publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: