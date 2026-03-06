Nubes negras traen 48 horas de lluvias a Buenos Aires y otras provincias: las localidades afectadas por tormentas fuertes
El otoño se acerca y el clima de marzo lo hace saber: en las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la aproximación de un frente de nubes negras que traerán a Buenos Aires y otras provincias tormentas intensas, lluvias de hasta 50 milímetros y ráfagas de vientos fuertes.
En ese contexto, el organismo prevé fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
Además, las tormentas se extenderán durante 48hs, provocando un marcado descenso de la temperatura, que no superará los 25 °C este fin de semana.
Hasta cuándo llueve en Buenos Aires: las localidades afectadas
Según lo indicado por el organismo climático, las lluvias en Buenos Aires se extenderán desde este viernes 6 al sábado 7 de marzo. Durante este periodo se esperan tormentas fuertes que afectarán a casi toda la provincia. Además, el principio del fin de semana tendrá chubascos y vientos de hasta 50 kilómetros en las siguientes localidades:
- CABA
- La Plata
- Ezeiza
- Cañuelas
- San Fernando
- José C. Paz
- Moreno
- Merlo
- Luján
No es solo Buenos Aires: qué otras provincias están bajo alerta por tormenta
Además de Buenos Aires, las provincias en las cuales se esperan tormentas fuertes en las próximas horas son:
- Chaco
- Corrientes
- Entre Ríos
- Formosa
- Jujuy
- Salta
- Santa Fe
- Santiago del Estero
Cabe señalar que esta información rige desde las 12:00h de hoy viernes 6 hasta las 11:59 horas de mañana sábado 7 de marzo.
Cómo seguirá el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El SMN publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
- Sábado 7 de marzo: mínima de 20 °C y máxima de 25 °C. Las lluvias se harán presentes desde la madrugada a la mañana, mientras que a la tarde habrá 10% de probabilidades de precipitaciones. También se prevén ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.
- Domingo 8 de marzo: mínima de 19 °C y máxima de 25 °C. El cielo estará nublado todo el día y se esperan fuertes ráfagas de viento, de entre 42 y 50 km/h.
- Lunes 9 de marzo: mínima de 18 °C y máxima de 25 °C. El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada. Ráfagas de hasta 50 km/h durante la tarde/noche.