viernes, 6 de marzo de 2026, 06:01

Hoy en Chubut, el clima se presenta con condiciones de cielo parcialmente nuboso y temperaturas que van desde los 7.3°C hasta alcanzar un máximo de 14.7°C durante el día. Los vientos serán moderados, con una velocidad media de 28 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

En la tarde y noche, las condiciones no variarán mucho. Se espera que las nubes permanezcan en el cielo, mostrando un entorno parcialmente nublado. Los vientos podrán alcanzar ráfagas más intensas de hasta 52 km/h y se mantendrá una humedad relativa en el ambiente del 75%.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Chubut

Dada la velocidad del viento, se recomienda tener precaución al realizar actividades al aire libre. Además, es ideal llevar una campera ligera debido a las bajas temperaturas en las primeras horas del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 6 de marzo de 2026

Para los interesados en observaciones astronómicas, el amanecer se producirá alrededor de las 08:49 y el atardecer hacia las 17:51, proporcionando un total de horas de iluminación.

Recuerde siempre verificar actualizaciones del clima, ya que las condiciones pueden variar.