El clima esta mañana en Salta

Hoy, Salta experimentará una mañana con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 3.4°C. Las condiciones climáticas indican una sensación térmica fresca, siendo un día propicio para usar ropa abrigada. La humedad alcanzará un nivel del 47%, lo que podría sentirse en el ambiente. Se espera un viento moderado con una velocidad máxima de 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

La tarde y noche en Salta serán propensas a mantener cielos parcialmente nubosos, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 21.2°C. Es un buen momento para aprovechar actividades al aire libre, siempre considerando abrigarse cuando caiga la noche, ya que las temperaturas descenderán. El viento soplará de manera constante, registrando un máximo de 8 km/h, sin embargo, se espera que no afecte significativamente las actividades diarias.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 6 de marzo de 2026

El sol hará su aparición sobre el horizonte a las 08:03 horas, ayudando a elevar las temperaturas matutinas, mientras que se ocultará a las 18:40 horas. Esta información es relevante para aquellos interesados en fotografía o actividades al aire libre que dependan de la luz solar. La salida de la luna ocurrirá a las 18:02 horas, proporcionando un hermoso espectáculo en el cielo durante la noche.