Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este viernes 6 de marzo de 2026
Informe meteorológico
Según los datos meteorológicos, hoy en San Juan tendremos un clima mayormente despejado durante la mañana, con la posibilidad de algunas nubes ocasionales. Las temperaturas mínimas comienzan en 9.2°C y las máximas pueden llegar a 20.4°C. Los vientos serán moderados, alcanzando velocidades de hasta 17 km/h. La humedad relativa está prevista para rondar el 45%, proporcionando un ambiente confortable para disfrutar de las actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
Por la tarde y durante la noche, el cielo permanecerá parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán entre los 9.2°C y 20.4°C, asegurando una jornada fresca y agradable. La velocidad del viento disminuirá ligeramente, pero las brisas suaves continuarán, favoreciendo una atmósfera tranquila y confortable para la hora de la cena.