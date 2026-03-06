Según los datos meteorológicos, hoy en San Juan tendremos un clima mayormente despejado durante la mañana, con la posibilidad de algunas nubes ocasionales. Las temperaturas mínimas comienzan en 9.2°C y las máximas pueden llegar a 20.4°C. Los vientos serán moderados, alcanzando velocidades de hasta 17 km/h. La humedad relativa está prevista para rondar el 45%, proporcionando un ambiente confortable para disfrutar de las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde y durante la noche, el cielo permanecerá parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán entre los 9.2°C y 20.4°C, asegurando una jornada fresca y agradable. La velocidad del viento disminuirá ligeramente, pero las brisas suaves continuarán, favoreciendo una atmósfera tranquila y confortable para la hora de la cena.