Condiciones del clima para hoy en Santa Cruz

La clima para hoy en Santa Cruz inicia con un cielo parcialmente nuboso y una mínima de 3.4°C. La temperatura máxima alcanzará los 7.3°C durante el día. Con una probabilidad de precipitación del 0%, no se espera lluvia en la región. La humedad relativa rondará el 80%, creando una sensación húmeda por la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y noche, el viento soplará del noreste con una velocidad de hasta 25 km/h. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, sin cambios significativos en la nubosidad. La noche continuará fresca con temperaturas descendiendo nuevamente hasta cerca de los 3.4°C.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 6 de marzo de 2026

Hoy, el amanecer fue a las 09:40 y el atardecer ocurrirá a las 17:34, proporcionando luz diurna durante aproximadamente 7 horas.