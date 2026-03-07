Clima en La Pampa esta mañana

Hoy en La Pampa, la jornada comienza con un clima mayormente despejado, aunque se presentarán nubes ligeras a lo largo de la mañana. Las temperaturas mínimas se sitúan en los 7.1°C, proporcionando un ambiente agradable para quienes salen temprano. El viento sopla a una velocidad media de 14 km/h, lo cual incrementa aún más la sensación fresca matutina. Es importante tener en cuenta la baja probabilidad de precipitaciones, lo que otorga tranquilidad a quienes planifican actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Cerca del mediodía, las temperaturas irán en aumento hasta alcanzar los 18.4°C en horas de la tarde. A medida que avanza el día, el tiempo se mantendrá parcialmente nublado, aunque no se descartan áreas donde el sol logrará abrirse paso. La humedad relativa está en el 40%, ofreciendo un entorno mucho más seco. Para quienes tienen pensado salir por la tarde o la noche, se espera que los vientos aumenten su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h, por lo que es recomendable tomarse el tiempo para revisar los cierres de ventanas y puertas para evitar sorpresas.

Consejo: Al ser un día de variaciones térmicas importantes, se recomienda vestir en capas, para adaptarse cómodamente a los cambios de temperatura a lo largo del día.