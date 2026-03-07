Durante la mañana en Santa Cruz, se espera un clima caracterizado por un *cielo parcialmente nuboso*. Las temperaturas rondarán mínimas de 3.4°C. Aunque la probabilidad de *precipitación* es muy baja, es recomendable estar preparado para los cambios bruscos de clima. La *humedad* se mantendrá en un 80%, y se sentirán vientos con una velocidad media de 16 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y noche, el clima continuará siendo parcialmente nuboso, con temperaturas alcanzando un máximo de 7.3°C. Durante la noche, los vientos podrían aumentar ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 25 km/h. Es aconsejable llevar un abrigo adecuado si estás planeando salir por la noche.

Cabe destacar que, a pesar de la cobertura nubosa, no se anticipa registro de lluvia significativa. Mantente actualizado sobre *posibles cambios* en el pronóstico a lo largo del día.