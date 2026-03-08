Desarrollo del día

Este domingo, el clima en Tierra del Fuego será variado. Durante la mañana se espera un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas de -0.6°C. A pesar de iniciar el día con algo de nubosidad, la sensación térmica será llevadera para esta época del año.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde, el clima se verá similar al de la mañana, manteniendo la nubosidad parcial con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 2.9°C. La humedad relativa será elevada, alcanzando el 96%, lo que podría aumentar la sensación de frío. Se registrarán vientos moderados con ráfagas que podrían llegar hasta los 17 km/h, por lo cual es recomendable abrigarse adecuadamente si uno sale al exterior.

En resumen, la jornada será ideal para quienes disfrutan del clima frío y desean realizar actividades al aire libre siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para el viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 8 de marzo de 2026

Hoy en Tierra del Fuego, el sol hará su prominente salida a las 09:54 y se ocultará marcando el atardecer a las 17:12, brindando un día con horas limitadas de luz solar. Se recomienda aprovechar las primeras horas del día para las actividades bajo el sol.