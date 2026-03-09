El SMN anunció seis días de tormentas fuertes y lluvias intensas: qué provincia se verá afectada
El organismo climático detalló que las condiciones inestables comenzaron el fin de semana y podrían mantenerse hasta la noche del jueves 12 de marzo, con precipitaciones significativas y la posibilidad de inundaciones en algunas áreas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada de un sistema de tormentas que podría generar más de seis días consecutivos de inestabilidad, con lluvias intensas, ráfagas de viento y acumulados que podrían alcanzar los 21 milímetros.
El fenómeno afectará principalmente a la provincia de Misiones y luego se extenderá hacia distintas zonas del norte del país.
Durante el inicio del fin de semana, Misiones presentó condiciones meteorológicas inestables, con tormentas de fuerte intensidad y abundantes precipitaciones que dejaron registros de hasta 16 milímetros acumulados.
El episodio comenzó el sábado, cuando un frente de nubes densas ingresó a la región y dio lugar a lluvias persistentes. De acuerdo con el SMN, las condiciones de mal tiempo podrían mantenerse hasta la noche del jueves 12 de marzo, con precipitaciones significativas y la posibilidad de anegamientos en algunas áreas.
Las localidades afectadas de Misiones
- Apóstoles
- Bernardo de Irigoyen
- Eldorado
- Oberá
- Posadas
- Puerto Iguazú
Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
- Evitar actividades al aire libre.
- Informarse por las autoridades.
- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Recomendaciones del SMN por vientos fuertes
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Evitá actividades al aire libre.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
El pronóstico del tiempo para toda la semana en Buenos Aires
- Lunes 9 de marzo: la mínima será de 19° y la máxima de 25°, con cielo parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado durante la tarde-noche.
- Martes 10 de marzo: se espera una mínima de 18° y una máxima de 25°, con cielo algo nublado en la mañana y parcialmente nublado durante la tarde-noche.
- Miércoles 11 de marzo: la mínima será de 19° y la máxima de 26°, con cielo parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado durante la tarde-noche.
- Jueves 12 de marzo: se espera una mínima de 20° y una máxima de 27°, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada.
- Viernes 13 de marzo: la mínima será de 21° y la máxima de 28°, con cielo parcialmente nublado durante todo el día.
- Sábado 14 de marzo: se espera una mínima de 21° y una máxima de 27°, con cielo parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado durante la tarde-noche.
- Domingo 15 de marzo: la mínima será de 20° y la máxima de 27°, con cielo nublado durante toda la jornada.