Clima; lluvias; tormentas Foto: Unsplash

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada de un sistema de tormentas que podría generar más de seis días consecutivos de inestabilidad, con lluvias intensas, ráfagas de viento y acumulados que podrían alcanzar los 21 milímetros.

El fenómeno afectará principalmente a la provincia de Misiones y luego se extenderá hacia distintas zonas del norte del país.

El fenómeno de seis días consecutivos de lluvias y tormentas afectará principalmente a la provincia de Misiones. Foto: Unsplash

Durante el inicio del fin de semana, Misiones presentó condiciones meteorológicas inestables, con tormentas de fuerte intensidad y abundantes precipitaciones que dejaron registros de hasta 16 milímetros acumulados.

El episodio comenzó el sábado, cuando un frente de nubes densas ingresó a la región y dio lugar a lluvias persistentes. De acuerdo con el SMN, las condiciones de mal tiempo podrían mantenerse hasta la noche del jueves 12 de marzo, con precipitaciones significativas y la posibilidad de anegamientos en algunas áreas.

Las localidades afectadas de Misiones

Apóstoles

Bernardo de Irigoyen

Eldorado

Oberá

Posadas

Puerto Iguazú

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

Evitar actividades al aire libre.

Informarse por las autoridades.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones del SMN por vientos fuertes

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Evitá actividades al aire libre.

Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El pronóstico del tiempo para toda la semana en Buenos Aires

La nubosidad dirá presente durante gran parte de la semana en el comienzo de la segunda semana de marzo. Foto: Unsplash.