Se aproximan lluvias y tormentas fuertes a casi todo el país: once provincias están bajo alerta amarilla este lunes 9 de marzo
Según el SMN, se prevén tormentas aisladas de variada intensidad. Los fenómenos estarán acompañados principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas de viento. Conocé cómo estará el clima en Buenos Aires durante la semana.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas para este lunes 9 de marzo en varias provincias del país por lluvias y tormentas fuertes, que podrían estar acompañadas por ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.
La advertencia rige desde la madrugada y alcanza a once provincias: Tierra del Fuego, Río Negro, el sur de La Pampa, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero.
Según el organismo, se prevén tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Los fenómenos estarán acompañados principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h.
Además, el SMN estimó valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, aunque en algunos sectores podrían registrarse montos superiores de manera puntual.
El pronóstico del tiempo para toda la semana en Buenos Aires
- Lunes 9 de marzo: la mínima será de 19° y la máxima de 25°, con cielo parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado durante la tarde-noche.
- Martes 10 de marzo: se espera una mínima de 18° y una máxima de 25°, con cielo algo nublado en la mañana y parcialmente nublado durante la tarde-noche.
- Miércoles 11 de marzo: la mínima será de 19° y la máxima de 26°, con cielo parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado durante la tarde-noche.
- Jueves 12 de marzo: se espera una mínima de 20° y una máxima de 27°, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada.
- Viernes 13 de marzo: la mínima será de 21° y la máxima de 28°, con cielo parcialmente nublado durante todo el día.
Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
- Evitar actividades al aire libre.
- Informarse por las autoridades.
- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Recomendaciones del SMN por vientos fuertes
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Evitá actividades al aire libre.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.