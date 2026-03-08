Se aproximan lluvias y tormentas fuertes a casi todo el país:

Lluvia, tormentas. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas para este lunes 9 de marzo en varias provincias del país por lluvias y tormentas fuertes, que podrían estar acompañadas por ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

La advertencia rige desde la madrugada y alcanza a once provincias: Tierra del Fuego, Río Negro, el sur de La Pampa, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero.

Once provincias de la Argentina están bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Según el organismo, se prevén tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Los fenómenos estarán acompañados principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h.

Además, el SMN estimó valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, aunque en algunos sectores podrían registrarse montos superiores de manera puntual.

El pronóstico del tiempo para toda la semana en Buenos Aires

La nubosidad dirá presente durante gran parte de la semana en el comienzo de la segunda semana de marzo. Foto: Unsplash

Lunes 9 de marzo : la mínima será de 19° y la máxima de 25°, con cielo parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado durante la tarde-noche.

Martes 10 de marzo : se espera una mínima de 18° y una máxima de 25°, con cielo algo nublado en la mañana y parcialmente nublado durante la tarde-noche.

Miércoles 11 de marzo : la mínima será de 19° y la máxima de 26°, con cielo parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado durante la tarde-noche.

Jueves 12 de marzo : se espera una mínima de 20° y una máxima de 27°, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada.

Viernes 13 de marzo: la mínima será de 21° y la máxima de 28°, con cielo parcialmente nublado durante todo el día.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

Evitar actividades al aire libre.

Informarse por las autoridades.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones del SMN por vientos fuertes