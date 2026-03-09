Contexto climático del día

En La Pampa, hoy se espera un clima con predominancia de cielos parcialmente nubosos. Durante la mañana, la temperatura mínima será de 7.1°C, presentando un ambiente fresco. En términos de viento, se espera que la velocidad máxima llegue a los 14 km/h, mientras que las ráfagas más fuertes podrían alcanzar hasta 29 km/h. Es un día ideal para actividades al aire libre si uno se viste apropiadamente para el fresco matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Por la tarde, el termómetro subirá hasta una temperatura máxima de 18.4°C. La humedad varía entre 40% y 79%, manteniendo un ambiente confortable a lo largo del día. Las probabilidades de precipitación son escasas, manteniéndose en 0 mm tanto para la lluvia como para la nieve, lo que asegura un día sin precipitaciones.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 9 de marzo de 2026

Las observaciones astronómicas para hoy indican que el amanecer será a las 08:25 horas, dando inicio a un día iluminado, mientras que el ocaso del sol se producirá a las 18:08 horas, cerrando la jornada con un atardecer apacible.

Nota: Siempre es prudente consultar el pronóstico del tiempo con regularidad para estar al tanto de cualquier cambio inesperado.