Hoy en la provincia de Santa Cruz, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso, presentando condiciones estables durante la jornada matutina. Las temperaturas variarán entre los 3.4°C y 7.3°C, un panorama típico de esta época del año. Los vientos soplarán a una velocidad media de 25 km/h, lo que podría aumentar la sensación de frío durante la mañana. La humedad alcanzará niveles del 80%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Para la tarde y la noche, se pronostica que el cielo permanecerá parcialmente nuboso, con temperaturas que se mantendrán en un rango similar al de la mañana. El viento podría intensificarse ocasionalmente, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h. Se recomienda estar atento a estos cambios de velocidad del viento, especialmente en las áreas más expuestas. Además, se espera que el sol se ponga alrededor de las 17:34 horas, dando lugar a una noche más fresca.