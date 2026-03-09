Para comenzar el día, el clima en Santa Fe se presentará parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 7.9°C. La humedad estará en torno al 85%, lo que, sumado a vientos leves del este de hasta 21 km/h, generará una sensación térmica fresca por la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En horas de la tarde, se prevé que las temperaturas aumenten, alcanzando una máxima de 18.5°C. El cielo continuará con nubes dispersas, aunque sin probabilidades de lluvia. Los vientos mantendrán una velocidad constante, y la humedad descenderá ligeramente a medida que avance el día.

Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, pero siempre es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a los vientos constantes.