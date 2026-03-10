Clima en Salta por la mañana

La jornada comenzará con condiciones de cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 3.4°C. No se espera precipitaciones, así que la humedad estará controlada en un 91%. Las condiciones para observar el amanecer son favorables, ya que la salida del sol se prevé a las 08:03 horas. Además, se espera que clima esté acompañado de vientos suaves del este, con una velocidad que alcanzará hasta los 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde y noche, el clima seguirá con cielo parcialmente nuboso, alcanzando una temperatura máxima de 21.2°C. La humedad promedio del día se mantendrá entorno al 91%. Los vientos serán un poco más intensos en comparación a la mañana, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h. Se recomienda abrigarse adecuadamente si planea salir, pues el clima fresco prevalecerá durante toda la jornada.

Observación Astronómica

Para aquellos interesados en la observación astronómica, el atardecer de hoy se dará a las 18:02 horas. A pesar de que el cielo estará parcialmente nuboso, las condiciones podrían permitir la observación de algunas estrellas al final de la tarde, ya que la luna creciente aún no será un impedimento visual significativo.