Estado del tiempo para hoy en San Juan

Hoy, en San Juan, el clima presentará un panorama parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 9.2°C. Se espera que las condiciones se mantengan agradables, con una brisa suave y un ambiente general húmedo durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En el resto del día, la temperatura máxima alcanzará los 20.4°C. A lo largo de la tarde y noche, el clima se mantendrá sin grandes cambios, manteniendo una atmósfera parcialmente nubosa. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 11 km/h, proporcionando una sensación fresca durante todo el día.