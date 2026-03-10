Hoy en Santa Fe, el clima estará caracterizado por condiciones parcialmente nubosas. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas con un mínimo de 7.9°C. Aunque la humedad podría aumentar, se espera un ambiente agradable mientras que la velocidad del viento alcanzará hasta 11 km/h. No se anticipan lluvias, haciendo ideal el pronóstico para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En la tarde, las temperaturas subirán, rondando los 18.5°C. Sin embargo, el cielo continuará parcialmente nublado. Durante la noche, se prevé que las condiciones climáticas se mantengan estables, con vientos que seguirán soplando a velocidades moderadas de hasta 21 km/h. Recomendamos llevar una abrigo ligero si planeas salir durante la noche.