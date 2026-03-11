Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 11 de marzo de 2026
Clima Actual
La jornada de hoy en Ciudad de Buenos Aires se presenta con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C, mientras que las máximas alcanzarán los 16°C. El viento soplará con una velocidad promedio de 22 km/h, y la humedad alcanzará niveles cercanos al 78%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
En la tarde, el panorama continuará similar, con el mismo índice de nubosidad. La temperatura no variará significativamente, manteniéndose entre los 14°C y 16°C.
Durante la noche, la temperatura seguirá en los 14°C y el viento se mantendrá con dirección sur a 22 km/h, sin cambios importantes en la humedad.
Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para posibles ráfagas de viento ligeras.