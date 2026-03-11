La jornada de hoy en Ciudad de Buenos Aires se presenta con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C, mientras que las máximas alcanzarán los 16°C. El viento soplará con una velocidad promedio de 22 km/h, y la humedad alcanzará niveles cercanos al 78%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En la tarde, el panorama continuará similar, con el mismo índice de nubosidad. La temperatura no variará significativamente, manteniéndose entre los 14°C y 16°C.

Durante la noche, la temperatura seguirá en los 14°C y el viento se mantendrá con dirección sur a 22 km/h, sin cambios importantes en la humedad.

Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para posibles ráfagas de viento ligeras.