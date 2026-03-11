El clima en Córdoba hoy promete una jornada con un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, se prevén temperaturas mínimas de 7.3°C, lo que sugiere un comienzo de día fresco, adecuado para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre en condiciones moderadas. La humedad alcanzará máximos de 54%, lo que ayudará a mantener una sensación de frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Avanzada la tarde, el mercurio subirá, llegando a máximas de 21.9°C. Aunque la probabilidad total de precipitación es prácticamente nula, los vientos serán moderados, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h. Este panorama permite prever que la jornada concluirá sin contratiempos climáticos significativos, ideal para disfrutar del aire libre. La ausencia de lluvias y la temperatura agradable son factores que muchos cordobeses agradecerán.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 11 de marzo de 2026

El sol hará su aparición en el cielo a las 8:12 de la mañana, mientras que se espera que se oculte alrededor de las 18:21 horas, brindando un total de diez horas de luz natural que se pueden aprovechar al máximo.