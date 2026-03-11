Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este miércoles 11 de marzo de 2026
Clima Córdoba
El clima en Córdoba hoy promete una jornada con un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, se prevén temperaturas mínimas de 7.3°C, lo que sugiere un comienzo de día fresco, adecuado para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre en condiciones moderadas. La humedad alcanzará máximos de 54%, lo que ayudará a mantener una sensación de frescura en el ambiente.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Avanzada la tarde, el mercurio subirá, llegando a máximas de 21.9°C. Aunque la probabilidad total de precipitación es prácticamente nula, los vientos serán moderados, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h. Este panorama permite prever que la jornada concluirá sin contratiempos climáticos significativos, ideal para disfrutar del aire libre. La ausencia de lluvias y la temperatura agradable son factores que muchos cordobeses agradecerán.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 11 de marzo de 2026
El sol hará su aparición en el cielo a las 8:12 de la mañana, mientras que se espera que se oculte alrededor de las 18:21 horas, brindando un total de diez horas de luz natural que se pueden aprovechar al máximo.