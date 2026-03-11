Hoy en Neuquén, el clima estará caracterizado por ser parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas serán frescas, con un mínimo de 4.9°C. Se espera que la humedad ronde el 55%, lo que mantendrá el ambiente confortable. A lo largo del día, el viento soplará con una velocidad máxima de 27 km/h, así que mantén a mano una chaqueta ligera para estar cómodo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

A medida que el día avanza hacia la tarde y la noche, las nubes se mantendrán en el cielo, permitiendo que las temperaturas suban hasta un máximo de 17°C. No se esperan precipitaciones, lo que hace propicio para actividades al aire libre, quizá una caminata o un encuentro social. La tarde será templada con un viento que se mantendrá constante, si bien no demasiado intenso, para permitir disfrutar del clima agradable.

Observaciones astronómicas

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer ocurrió a las 08:47, mientras que el atardecer será a las 18:16. Durante la noche, se podrá disfrutar de un cielo mayormente despejado, ideal para los amantes de la astronomía que deseen observar las fases lunares o el brillo de las estrellas.