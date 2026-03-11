Pronóstico del tiempo para la mañana en Salta

En la mañana de hoy, el clima en Salta tendrá cielos mayormente despejados y las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C. El viento tendrá una velocidad promedio de hasta 5 km/h, lo que generará un ambiente moderadamente cálido.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso y la temperatura máxima alcanzará los 21.2°C. La humedad en el ambiente llegará al 91%, lo que podría intensificar la sensación térmica. Se espera que los vientos aumenten, alcanzando velocidades de hasta 8 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 11 de marzo de 2026

Hoy, el amanecer en Salta será a las 08:03, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:40. Estos horarios son cruciales para planificar actividades al aire libre y maximizar el disfrute de la luz solar.

Para aprovechar el día al máximo, se recomienda salir con ropa ligera pero llevar un abrigo para la noche.